120-мм міна – перший продукт спільного виробництва з країною-членом НАТО

13 февраля 2023, 12:15

Державний концерн «Укроборонпром» та одна з країн-членів Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

Днями укладено контракт з Міністерством оборони України на постачання цих засобів ураження, тож, вже незабаром їх отримають українські військові.

120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав.Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.Загалом 120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до 7-ми кілометрів, а сучасними боєприпасами – у понад 8 кілометрів.120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї та активно використовується у бойових діях проти російських загарбників.Нагадаємо, раніше Укроборонпром розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів. Якщо 82-мм міна виготовляється за удосконаленою фахівцями підприємств Укроборонпрому технологією, руками співробітників підприємств Концерну, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження.