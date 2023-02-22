Правила выбора состава пряжи для детских изделий

22 февраля 2023, 14:15

Многие рукодельницы начинают свой путь в вязании с детских изделий. Сейчас имеется большой выбор инструментов, пряжи и мастер-классов, с помощью которых можно научиться вязать пинетки, пледы, комбинезоны, шапки, шарфы и многое другое. Но прежде чем приступить к работе, нужно внимательно отнестись к выбору материалов. Нитки, инструменты и наборы для вязания детской одежды https://vdala-pryazha.com/ru/vyazannya-dlya-ditey/ должны соответствовать стандартам безопасности и экологичности. О том, как их выбрать, узнаете в представленной статье.

Кожа детей, в особенности новорожденных, очень восприимчива к вещам, с которыми контактирует. Именно поэтому при выборе одежды и аксессуаров, а также материалов для вязания нужно обращать внимание на состав ткани или пряжи. Вязальные нити должны быть:

гипоаллергенными;

натуральными;

не слишком ворсистыми;

мягкими;

практичными.

Пинетки, комбинезоны и шапочки для малышей лучше вязать из ниток, которые на 50–60% состоят из натуральных волокон. Для зимних вещей подойдет пряжа из шерсти мериноса, для летних — из мягкого и тактильно приятного мерсеризованного хлопка. Самыми гипоаллергенными считаются бамбуковые, хлопковые, вискозные и мериносовые нити.

Наличие пуха, ворса, бусин и пайеток в нитках для вязания детских изделий противопоказано. Пух и ворс опасны тем, что могут проникнуть в дыхательные пути малыша, а бусины, пайетки, колющие и металлизированные нити травмируют нежную кожу. Кроме того, такая пряжа прихотлива в уходе. Вместо нее лучше выбрать нитки, которые легко стираются, быстро сохнут и долго сохраняют первоначальный вид.

При выборе детской пряжи нужно обращать внимание на наличие соответствующей пометки на этикетке. На ней также должен быть указан состав. Это поможет понять, каким материал будет в носке. Например, натуральные волокна (хлопок, вискоза, шерсть) считаются самыми "дышащими", так как позволяют коже новорожденного дышать. Однако они могут быстро терять форму, поэтому наличие небольшого количества синтетики приветствуется.

Для вязания летних вещей лучше выбрать хлопковые нити. Среди их преимуществ выделяют:

• гипоаллергенность;• прочность;• гигроскопичность;• воздухопроницаемость.

Зимнюю одежду и аксессуары лучше вязать из шерсти мериноса или альпаки, которая отличается мягкостью, проходит специальную обработку и не колется. Если в составе будет немного синтетики, это продлит срок ее эксплуатации.

Вязание — рукоделие, позволяющее создавать оригинальные авторские вещи, которые согреют зимой, обеспечат комфорт в теплую погоду и выделят ребенка среди других. Если при этом использовать безопасные гипоаллергенные материалы, можно не беспокоиться о комфорте малыша, его здоровье и самочувствии. Следуя простым рекомендациям, можно выбрать летнюю или зимнюю пряжу, которая будет соответствовать установленным стандартам.