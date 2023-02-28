Сплеск попиту на eSIM – один з трендів-2022 від lifecell

28 февраля 2023, 8:45

У перший рік повномасштабної війни українці набагато частіше купували мобільний номер без фізичної SIM-картки.

Такою можливістю користувалися зокрема мешканці окупованих територій і родини, які виїхали за кордон, – щоб залишатися на зв’язку з рідними.

За даними lifecell, попит на eSIM у 2022-му зріс у п’ять разів порівняно з попереднім роком. Пік попиту на цифрові SIM припав на березень: з 4 по 7 березня із їхньою допомогою до lifecell приєдналося в 25 разів більше абонентів, ніж за аналогічний період попереднього року. Трафік із Херсонської області в інтернет-магазині lifecell на початку весни перевищив звичний рівень в 44 рази: деякий час lifecell залишався єдиним оператором, який надавав послуги зв’язку в Херсоні й області. Можливість віддалено придбати український номер тоді стала рятівною для тих, хто опинився в окупації.

Торік цифрові SIM-картки стали другим за популярністю каналом – після купівлі фізичних SIM-карток в офлайн-точках продажу, – який обирали нові абоненти lifecell. Кожний десятий абонент у 2022-му підключився до lifecell за допомогою eSIM. Зростання попиту на електронні SIM спостерігалося й під час масштабних відключень електроенергії: eSIM купували вдвічі більше в листопаді та грудні минулого року, якщо порівнювати з іншими місяцями 2022 року.

Минулого року lifecell спостерігав ще один тренд – зростання попиту на eSIM з-за кордону. Можливістю придбати український номер та, відповідно, користуватися послугами українського оператора скористалися багато українців, які вимушено покинули свої домівки і виїхали за межі України через війну.

Вдвічі зросла доля проданих цифрових SIM за кордоном у 2022 році, у 2021 році ця цифра складала 11%. Змінилася й «географія»: найбільше абонентів приєдналось до lifecell з допомогою eSIM з території Туреччини, Польщі та Німеччині.

Зростання попиту на цифрові SIM пов’язане зі зручністю, простотою та безпекою сервісу, які залишаються актуальними і в умовах війни:

● не потрібно шукати офлайн-точку продажу – знадобиться лише хвилина, щоб придбати eSIM або замінити SIM на eSIM;

● захищена від фізичних пошкоджень;

● у разі втрати смартфона зловмисник не зможе нею скористатися;

● на одному пристрої можна використовувати кілька еSIM.

Придбати eSIM можна не лише на сайті, а й у мобільному застосунку «My lifecell», у 2022-му цим каналом скористалися вдесятеро більше абонентів, ніж у попередній рік.

З-поміж партнерських каналів продажу абоненти найчастіше обирають купівлю цифрових SIM у мобільному застосунку monobank. Зважаючи на популярність послуги, у червні минулого року функціонал мобільного застосунку для абонентів lifecell розширили. Відтоді у monobank можна не лише придбати eSIM від lifecell, а й перенести номер з фізичної SIM-картки на цифрову за одну хвилину.

Усім новим користувачам «eSIM Бонус» надається додатково 50 ГБ інтернету та 50 хвилин на всі номери по Україні на перші 7 днів використання цифрової SIM. Абонент також отримує 150 грн на бонусний рахунок – це повністю компенсує витрати на купівлю eSIM.