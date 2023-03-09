Как правильно выбрать детскую коляску

9 марта 2023, 10:55

Всем родителям, у которых есть маленькие дети до 4 лет, необходима коляска. Сегодня на рынке есть множество вариантов, от велосипедной коляски-трансформера до классического детского кресла на колесах. Как сделать правильный выбор и не ошибиться. Тем более, что детские коляски стоят не так уж и дешево.

Поэтому предлагаем выбирать не только новые, но и детские коляски бу. Хотя в данном случае необходимо обращать внимание на их исправность.

Обратите внимание, что новорожденного необходимо укладывать на ровную спальную поверхность для поддержки головы. Некоторые классические коляски не могут полностью откидываться, что делает их непригодными для безопасного использования с новорожденными. С другой стороны, традиционные коляски громоздки и непрактичны.

Решением может быть современная коляска, которая дает вам лучшее из обоих вариантов.

Классическая детская коляска — это коляска, в которой ребенок перевозится в горизонтальном положении. У нее есть колеса и реверсивная ручка для прямого маневра; регулируемая спинка гарантирует, что ребенок все время безопасно отдыхает.

Тем не менее, дети перерастают данные коляски, как только они могут сидеть прямо.

А уже детская коляска для чуть старшего возраста может складываться и поддерживать детей. Некоторые коляски поставляются с откидывающимся сиденьем, поэтому они работают как прогулочные коляски.

В общем, вы можете использовать детскую коляску в качестве идеального устройства на колесах для перевозки ребенка, если она поддерживает правильное положение новорожденного и не мешает дыханию или развитию позвоночника.

Обратите внимание, что по типам есть четырехколесные, трехколесные и двухместные коляски для близнецов.

Четырехколесные варианты часто складные и более прочные, чем трехколесные коляски , которые лучше подходят для различных неровностей местности. Тем не менее, три колеса все еще более распространены в колясках, поскольку они обеспечивают лучшую маневренность.В то же время трехколесные коляски, оставленные без присмотра, с большей вероятностью укатятся из-за меньшей устойчивости по сравнению с четырехколесными вариантами.

Современные коляски имеют практичный и лаконичный дизайн, могут откидываться и расти вместе с малышом.

Коляски, которые можно полностью откинуть назад, подходят для использования в возрасте от новорожденного до, в среднем, одного года. Коляски с ограниченными углами наклона поддерживают малышей от трех месяцев до трех лет.

Также помните, если вы ищете детскую транспортную систему, которая прослужит вам как можно дольше, необходимо оценивать коляски и про критерию надежности, из каких материалов она сделана, насколько прочна.