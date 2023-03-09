lifecell запустив послугу "Автооплата" у застосунку "Мій lifecell"

9 марта 2023, 18:15

lifecell першим серед мобільних операторів реалізував послугу «Автооплата» – із нею всі індивідуальні абоненти зможуть налаштувати автоматичну оплату пакету послуг банківською карткою.

У разі зміни тарифу чи його вартості сума та (або) дата наступної оплати оновлюються автоматично.



Автооплата – зручний інструмент, який дає можливість індивідуальним абонентам не витрачати час на контроль дати оплати тарифу: оплата пакету послуг собі та рідним з банківської картки у застосунку «Мій lifecell» тепер є автоматичною. Підключення послуги без додаткової плати доступне для абонентів lifecell, що обслуговуються як на умовах передплати, так і на умовах індивідуального контракту. До автооплати абонент може підключити до 10 номерів.



Як це працює?

За один день до дати оплати пакету послуг за тарифом після 20:00 з банківської картки абонента знімається сума, що відповідає вартості тарифу, та додаткова сума поповнення рахунку (якщо абонент її вводив). Наступна автоматична оплата відбудеться через 4 тижні або через 30 днів – згідно з розкладом і без комісії. Безпека платіжних даних гарантована міжнародним сертифікатом PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), що свідчить про надійний захист під час транзакцій.

За перші три автооплати абонент отримує кешбек – 10% від вартості пакету послуг за тарифом – на бонусний рахунок.

Якщо в абонента виникла потреба перезамовити пакет раніше, відбудеться автоматичне оновлення дати наступної оплати і повторного зняття коштів не станеться.



Чим автооплата відрізняється від звичного автопоповнення?

• Списання коштів відбувається за один день до оплати пакету послуг за тарифом, а не у вказану абонентом дату з обраною частотою.

• Необхідна сума резервується на оплату виключно пакету послуг.

• Не потрібно змінювати налаштування при зміні тарифу чи його вартості, а також при перезамовленні пакету послуг.



Як налаштувати послугу «Автооплата»?

1. Увійдіть в застосунок «Мій lifecell».

2. Перейдіть у свій профіль і оберіть розділ «Картки та автооплата».

3. Перейдіть до розділу «Автооплата» та натисніть «Додати номер».

4. Оберіть номер для підключення автооплати.

5. За потреби вказати суму додаткового поповнення рахунку (щоб мати можливість подзвонити, якщо хвилини за тарифом будуть вичерпані).

6. Оберіть або додайте банківську картку для здійснення автоматичної оплати.

7. Підтвердіть або вкажіть email для отримання квитанцій за автооплатою.