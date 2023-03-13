13 марта 2023, 17:45

Перехід на літній час: коли переводити годинник

У 2023 році перехід на літній час відбудеться в останні вихідні березня. Отож, вночі, 26 березня о 3.00 стрілки годинника переведуть на одну годину вперед — на 4:00.

