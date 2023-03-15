Преодоление барьеров: как делать перевод сайта и расширить глобальный охват

15 марта 2023, 10:55

Перевод сайта для глобальных рынков — это процесс адаптации содержимого сайта для конкретных аудиторий, которые говорят на других языках. Он может включать перевод контента, локализацию, изменение дизайна и адаптацию к культурным и правовым нормам целевых стран.

Перевод сайта имеет множество преимуществ. Ниже представлены шесть наиболее распространенных причин, по которым он может быть необходим.

1. Перевод сайта на другие языки поможет привлечь новых посетителей и расширить аудиторию. Это особенно важно, если вы хотите привлечь иностранных пользователей или работать на международном уровне.

2. Предоставление доступу к продукту для иностранных клиентов увеличит продажи. Исследования показывают, что пользователи больше склонны покупать товары и услуги на своем родном языке.

3. Если сайт доступен на понятном для клиентов языке, это позволяет им более комфортно пользоваться ним, лучше понимать информацию и принимать решения.

4. Перевод сайта повышает репутацию бренда, показывая, что вы уважаете и цените иностранных клиентов, которые готовы использовать ваш сайт. Это поможет укрепить международную репутацию и увеличить конкурентоспособность.

5. Перевод сайта на различные языки улучшает поисковый рейтинг в других странах, так как вы предоставляете более релевантный контент для пользователей в этих регионах. Это увеличивает трафик и приводит большее количество посетителей на ваш сайт.

6. В некоторых случаях законодательство требует перевода сайта на определенные языки, например, в странах с двумя или более официальными языками. Если вы хотите работать на международном уровне, перевод сайта может быть необходим, чтобы соответствовать местным правовым требованиям.

• Целевая аудитория

Определите, на каких рынках вы хотите использовать свой сайт и какие языки он должен поддерживать. Кроме того, учтите культурные и языковые особенности конкретных рынков, чтобы сделать свой сайт максимально понятным для иностранных пользователей.

• Локализация

Важно адаптировать контент и дизайн сайта для каждой конкретной страны и культуры, включая изменение цветовой гаммы, изображений, локализацию контента и правовые требования.

• Перевод контента

Перевод содержимого сайта должен быть профессиональным и точным. Это означает, что он должен быть выполнен квалифицированными переводчиками, которые владеют языком, специализируются на переводе веб-контента, знают особенности культуры и менталитета целевой аудитории.

• SEO оптимизация

Убедитесь, что ваш перевод сайта учитывает ключевые слова и фразы, используемые в странах, на которых вы хотите продвигаться. Это улучшит видимость вашего сайта в поисковых результатах.

• Перевод документации

Переводите все необходимые документы, такие как политика конфиденциальности, условия использования и другие, в соответствии с законодательством конкретных стран.

Перевод сайта состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка исходного сайта для перевода, включая определение целевой аудитории и языков, на которые будет переводиться сайт.

2. Перевод содержимого сайта на выбранные языки, используя один из методов перевода.

3. Адаптация переведенного контента к культуре и особенностям целевой аудитории.

4. Тестирование переведенного сайта, чтобы убедиться в том, что он корректно работает на всех языках.

5. Регулярное обновление переведенного сайта для учета изменений в исходном контенте.

Существует несколько вариантов получить перевод сайта:

независимые переводчики (фрилансеры);

сервисы, которые используют машинный перевод;

профессиональные переводческие компании.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Например, перевод с помощью фрилансеров обойдется дешевле, чем заказ услуг профессиональной команды из переводческой компании. Но станет рискованным шагом из-за отсутствия гарантий.

Машинный перевод сайта, несмотря на свою экономность, вообще не должен рассматриваться как основной инструмент при выходе на глобальный рынок. Да, это быстро и удобно, но дает некачественный результат с кучей ошибок и недоразумений. Сайт, переведенный таким образом, не принесет ожидаемой пользы — ни увеличения клиентов, ни улучшения репутации бренда. Как раз наоборот.

Поэтому как бы ни хотелось сэкономить, в таком важном вопросе как перевод сайта, стоит сотрудничать только с профессиональным подрядчиком.

Выбирая услугу перевода, учитывайте такие факторы, как стоимость, качество и время выполнения. Убедитесь, что потенциальный подрядчик имеет опыт перевода сайтов в вашей сфере и на целевые языки. Ознакомьтесь с кейсами и отзывами предыдущих клиентов, прежде чем принять такое ответственное решение.

Переводческая компания MK:translations имеет репутацию надежного подрядчика, более восьми лет оказывая услуги переводов украинскому и иностранному бизнесу, неприбыльным и государственным организациям, производственным и инвестиционным компаниям. В вопросе перевода сайтов здесь придерживаются незыблемого правила — точная передача смысла и замысла оригинального контента с обязательной его адаптацией к целевой аудитории и культурному контексту.

Детальнее с услугой перевода сайта можно ознакомиться на сайте компании — https://mk-translations.ua/ru/service/lokalizatsiya-sajtov-i-programmnogo-ob/