Місцеві органи влади – одна з основних мішеней російських хакерів

27 марта 2023, 11:45

Цивільна інфраструктура залишається основною ціллю російських хакерів. Перш за все – центральні органи влади.

Проте фахівці Урядової команди реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA від початку цього року реєструють значну кількість атак і на органи місцевого управління (друге місце за кількістю). Зауважимо, що рік тому друге місце посідав сектор безпеки та оборони.



Така висока частка свідчить не тільки про те, що цей сегмент є цікавим для хакерів, а й про те, що місцеві органи влади досі залишаються недостатньо захищеними перед ворогом, що зазвичай пояснюється браком коштів та фахівців.



Нагадаємо, протягом січня–лютого 2023 року Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, опрацювала більше 300 кіберінцидентів та кібератак.