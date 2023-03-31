Як Google допомагає знаходити факти у важливі моменти

31 марта 2023, 9:15

У Міжнародний день перевірки фактів Google запускає нові функції в Пошуку та продовжує співпрацю з партнерами задля підтримки зусиль з перевірки фактів у всьому регіоні.

Коли ви шукаєте інформацію на чутливі теми, як-от поради щодо здоров’я чи фінансів або під час кризових ситуацій, у всіх нас бувають моменти, коли пошук інформації є дуже важливим. У такі моменти важливо, щоб люди мали доступ до інструментів, необхідних для виявлення дезінформації та пошуку джерел, яким вони можуть довіряти. Напередодні Міжнародного дня перевірки фактів (International Fact Check Day) ми презентуємо нові можливості в Пошуку Google, щоб допомогти людям по всій Європі краще розуміти онлайн-інформацію, коли це дуже важливо.



Найближчими днями у вас з'явиться можливість натиснути на три крапки поруч із результатом пошуку, щоб дізнатися більше про нього та глибше заглибитися в інформацію про певну сторінку. Функція “Про цей результат” незабаром стане доступною усіма мовами та в усіх країнах, де працює Пошук.



Крім того, для пошуку англійською мовою ви тепер зможете дізнатися більше довідкової інформації про автора чи сторінку. Ці функції допоможуть вам визначити, чи хочете ви перейти на веб-сайт і дізнатися більше. Детальніше читайте в цій публікації.



По всій Європі ми співпрацюємо з організаціями, щоб проводити тренінги з перевірки фактів і ділитися новими методами боротьби з поширенням дезінформації в Інтернеті.



Доступ до авторитетного контенту та новин особливо важливий під час кризи та війни. На початку цього року ми почали співпрацю з Львівським медіафорумом і Thomson Foundation, щоб запропонувати навчальну програму з чотирьох частин для українських інформаційних організацій щодо залучення аудиторії діаспори та боротьби з дезінформацією тощо. Висновки були опубліковані в довіднику та безкоштовно розповсюджені серед українських новинних медіа.



У Німеччині ми розширили нашу давню партнерську програму Faktencheck23 із перевірки фактів з German Press Agency. З 2021 року понад 1300 журналістів із понад 100 редакцій німецьких видань взяли участь у тренінгу та приєдналися до активної спільноти перевірки фактів. Сьогодні ми запускаємо Fact Check Challenge для німецькомовних журналістів. Журналісти можуть у грі перевірити свої знання у вікторинах про цифрові дослідження, верифікацію та перевірку фактів, а переможці візьмуть участь у першому саміті Faktencheck23 цієї осені в Берліні. Більш детальну інформацію можна знайти тут.



Крім того, Google зробив внесок у розмірі 25 мільйонів євро в European Media Information Fund (Європейський медіаінформаційний фонд). На сьогодні вже надано підтримку 40 проектам по всій Європі. Ініціативи варіюються від підвищення медіаграмотності громади в Італії шляхом надання місцевим бібліотекарям нових ресурсів та інструментів до активізації діяльності з перевірки фактів під час виборів у Чехії.



Надання фактів та допомога користувачам отримати більше контексту щодо інформації, яку вони знаходять в Інтернеті, є частиною нашої місії із забезпечення універсального доступу до світової інформації. Ми вдячні нашим партнерам із перевірки фактів по всій Європі та продовжуватимемо нашу роботу, щоб кожен користувач почувався безпечніше під час пошуку інформації в Інтернеті.