Укрпошта закликає мешканців країни не зволікати з обміном ламп розжарювання

10 апреля 2023, 14:45

В Україні розпочинається другий етап оптимізації процесу обміну старих ламп розжарювання на сучасні LED-лампи.

З 10 квітня ще 500 відділень Укрпошти перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок. Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам Дії, так і тим українцям, хто не зареєстрований в застосунку). З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба. Тож, мешканцям нашої країни, які все ще зволікають, варто поквапитися.

Станом на зараз в усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом. Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно зробити свою заявку у застосунку Дія. Також варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень у застосунку. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт, та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення Укрпошти, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня. В населених пунктах, де працюють пересувні відділення Укрпошти, лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації. В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи.

Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.



Оптимізація процесу обміну жарівок обумовлена зменшенням попиту серед населення, так як піковий період був пройдений в лютому-березні. Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням всіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень Укрпошти, в яких можна обміняти лампи розжарювання.



Нагадаємо, програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. З початку старту програми вже майже 3,5 млн жителів нашої країни обміняли у відділеннях Укрпошти 16,5 млн ламп. Рекордсменом з обміну старих жарівок стала Київщина, адже в домівках мешканців столиці та навколишніх міст вже сяє більше 2 млн світлодіодів.



Програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок, з яких фінансування на закупівлю 30 млн вже надав ЄС, ще 5 млн - уряд Франції. Наразі партнери проєкту розглядають варіанти розподілу та обміну решти ламп.

