3 мая 2023, 12:15

Google запускає в Україні новий онлайн-курс “Основи AI”, аби допомогти українцям як із досвідом у технічних спеціальностях, так і без досвіду, здобути практичні навички використання AI (artificial intelligence - штучного інтелекту, скорочено ШІ) та ML (machine learning - машинного навчання) та отримати можливість застосовувати їх одразу під час навчання.

Google Україна реалізує цю програму в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом із розвитку підприємництва Дія.Бізнес та Projector Institute.



Штучний інтелект створює величезні можливості для посилення бізнесів. ШІ може зробити значний внесок у підвищення ефективності роботи в багатьох галузях, таких як маркетинг, фінанси, торгівля, готельно-ресторанний бізнес і багато інших. Окрім того, розвиток штучного інтелекту відкриває нові перспективи для спеціалістів в таких галузях, як обробка даних та аналіз. Тому Google прагне надати українцям практичні навички, необхідні для використання штучного інтелекту та машинного навчання задля розвитку як свого бізнесу, так й особистого розвитку.

Курс “Основи AI” триватиме 4 тижні: з 16 травня по 8 червня 2023 року.

Програма побудована за принципом від простого до більш комплексного. Спочатку на лекціях та воркшопах учасники будуть вивчати, що таке штучний інтелект і для чого він потрібен. Після цього вони дізнаються про готові рішення на основі ШІ, які можна застосовувати навіть без будь-яких попередніх знань кодування. Нарешті, програма завершиться поглибленим вивченням стратегій впровадження машинного навчання в компанії та побудови технічної команди для підтримки таких зусиль.



Онлайн-курс “Основи AI” буде корисним:



Людям, які вже чули про штучний інтелект та машинне навчання, але поки не намагалися застосовувати його у своїй роботі.



Власникам та менеджерам невеликих бізнесів, які хочуть зрозуміти, чи потрібні їм AI/ML для роботи компанії і, якщо потрібні, то з чого варто почати.



Бізнесам, які хочуть дізнатися, як можна за допомогою AI/ML підвищити ефективність процесів.



Учасники курсу дізнаються, як:



Розібратися з концепцією штучного інтелекту, навіть якщо вони не є розробниками, і зрозуміти, чи потрібен штучний інтелект їм або їхньому бізнесу.



Ефективніше використовувати штучний інтелект та машинне навчання для розвитку свого бізнесу, а також для особистого розвитку;



Застосовувати готові ML-рішення у різних сферах – від маркетингу до управління закладами громадського харчування – навіть без знань у сфері кодування;



Будувати стратегії трансформації бізнесу із ML та формувати ML-команду.



Реєстрація вже відкрита за цим посиланням. Навчання розпочнеться 16 травня 2023 року. Після реєстрації учасники отримають доступ до платформи, де буде вся необхідна інформація про лекції, воркшопи, консультації тощо.



Що отримають учасники курсу “Основи AI”:



Практичні навички щодо застосування AI/ML для людей, які не мають досвіду в технічних спеціальностях;



Серію лекцій від спікерів Google та інших компаній про те, як розібратися у темі AI/ML;



Воркшопи з покроковими інструкціями, як використовувати AI-рішення у різних сферах;



Індивідуальні консультації щодо впровадження AI/ML у бізнесі;



Можливість отримати нагороди за правильні відповіді у квізах.