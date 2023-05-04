В Україні запускають E-Export Intensive для підтримки переселенців та ветеранів

4 мая 2023, 13:15

На базі проекту Export school, який Укрпошта започаткувала ще 6 років тому, відкривається програма E-Export Intensive для українських переселенців, ветеранів та підприємців, які постраждали через війну.

Програма пройде за підтримки Міністерства Економіки України, Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту «Дія. Бізнес», Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», компаній Рayoneer та Disqover Agency.



Програма має на меті залучити до теми експорту через інтернет та торгові платформи протягом 2 місяців близько 1000 нових потенційних експортерів. Програма розрахована як на підприємців, які через війну вимушені перезапускати свій бізнес, так і на переселенців та ветеранів, які раніше не вели бізнес, але хотіли б розпочати власну справу.



Програму 18 травня відкриє окремий захід, який відбудеться за сприяння Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ключові теми заходу (програма):



Де і як шукати підтримку для розвитку власного проєкту? Які грантові програми зараз доступні для українців?



Як влаштована інтернет-торгівля в цілому? Чому не варто її боятися?



Як визначити перспективність платформи та ринку або де знайти товар, якщо ви не виробник?



Як працює операційна модель? Доставка та прийом оплати.



Під час заходу також будуть презентовані грантові можливості:



Міністерство економіки України представить гранти для ветеранів та другого з подружжя на розвиток або створення власного бізнесу. У межах ініціативи планується надання грантів від 250 тис грн до 1 млн грн.



Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» презентує грантові можливості для малих та середніх підприємств, зокрема, гранти для підтримки відновлення та безперервності бізнесу, гранти для жіночих та сімейних підприємств.



Протягом червня та липня також відбудеться серія практичних вебінарів, під час яких можна буде ознайомитися з усіма аспектами роботи в сегменті e-commerce та, зокрема, експорту а також отримати практичні навички щодо збільшення продажів через ефективні промоактивності.



Долучитися до семінарів можна онлайн, попередньо зареєструвавшись за посиланням. Участь безкоштовна.



E-Export Intensive покликана насамперед відкрити всі можливості та перспективи для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, підприємців-початківців, які хочуть розпочати власну справу та в найкоротші строки відкрити магазин, здійснити перші продажі на таких платформах як eBay, Etsy, Amazon, Shopify.



Нагадаємо, Укрпошта однією з перших почала системно підтримувати українських підприємців в їхніх прагненнях освоїти міжнародні ринки та почати експортувати свої товари в рамках окремої ініціативи E-export School, яка започаткувала 6 років тому Укрпошта, в рамках яких проведено більше 100 заходів.

