Абонентам lifecell в роумінгу доступний 5G

15 мая 2023, 16:45

Абоненти lifecell у роумінгу в низці країн отримали можливість користуватись 5G-зв’язком, якщо смартфон підтримує цей стандарт.



Через війну багато абонентів lifecell були змушені виїхати за межі України. Мобільний оператор робить все можливе, щоб надавати їм найкращі умови для користування зв’язком.



Відтепер абоненти lifecell в Болгарії, Австрії, Фінляндії, Домініканській Республіці, гаджети яких підтримують стандарти 5G, зможуть користуватися перевагами нового покоління зв’язку.

Перелік країн, де абонентам lifecell буде доступний новий стандарт зв’язку, постійно збільшуватиметься. П’яте покоління мобільних мереж передбачає високошвидкісну передачу даних без затримок, високу ємність каналів та можливість розвитку сучасних технологій: телемедицини, інтернету відчуттів, тактильного інтернету, безпечного безпілотного транспорту тощо.