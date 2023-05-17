Укрпошта випустила аудіолистівки з сучасними героями України

17 мая 2023, 14:15

Укрпошта презентувала серію благодійних аудіолистівок, що “говорять” голосами сучасних українських героїв, які стали символами боротьби на військовому, волонтерському, медичному, економічному та інформаційному фронтах.

Проєкт складається з 12 листівок, кожна з яких містить QR-код, який веде на аудіо з історією. Так традиційні листівки оживають і голосами героїв звертаються до всіх українців, нагадуючи, як важливо продовжувати боротися. Ідея створення “голосових” листівок належить креативній команді MO3GI Group, що виступає партнером проєкту. Кожна листівка випущена тиражем всього 10 тис. штук. Весь прибуток буде спрямовано на закупівлю залізних пташок для Збройних сил України. Листівку можна відправити в будь-яке місто чи країну, і таким чином, голоси українських героїв зазвучать по всьому світу.



Символічно, що в основу головної ідеї проєкту «Борітеся – вже поборюєте» лягли столітні адаптовані слова Тараса Шевченка – символа волелюбності, нескореності, боротьби за свободу, права і незалежність. «Борітеся – вже поборюєте» – слова, які наближають віру в перемогу і нагадують, що це вже відбувається. Ці слова актуальні і сьогодні, адже боротьба за незалежність триває, й Україна в умовах війни з росією знову змушена виборювати свою свободу.



У проєкті «Борітеся — вже поборюєте» зібрані історії сучасних героїв України. Це історія волонтерки Тати Кеплер, яка з початку повномасштабного вторгнення разом зі своєю командою об’їздила близько сотні населених пунктів – сірі зони, звільнені від росіян, ті, в які не доїжджають ані інші волонтери, ані лікарі. Це історія відомого всім пілота-винищувача, майора повітряних сил ЗСУ Вадима Ворошилова «Karaya», який знищив 5 ворожих дронів на Вінниччині, відвівши від міста свій літак. Ще одна історія, яка демонструє силу та незламність духу, належить військовому Олександру Будьку з позивним «Терен», який внаслідок влучення російського снаряду втратив обидві ноги і зараз готується брати участь у спеціальних змаганнях для військових. Голос «Азовсталі» Катерина Поліщук «Пташка», яка, обороняючи Маріуполь, потрапила у полон та не зламалася, також розповість свою надихаючу історію. Одним з героїв листівок став і легендарний командир полку «Азов» Денис Прокопенко «Редис», історію якого записала дружина Катерина. Ігор Лаченков – журналіст та автор каналу «Лачен пише», який у свої 23 роки збирає мільйони гривень за добу на потреби ЗСУ, розповість, що мотивує його продовжувати боротьбу на інформаційному фронті. Ще одна героїня проєкту – співачка та військова Анастасія Шевченко, більш відома як Стасік, яка заспівала одну з найвідоміших пісень війни “Колискова для ворога”.



У проєкті також представлені листівки, присвячені тим, хто вже майже рік сталево тримає оборону Східного напрямку («Оборонці»), тим, хто відновлює рух у тилу та на деокупованих територіях, тим, хто щодня рятує життя, хто відкриває двері свого бізнесу, та тих, хто поновлює електромережі після обстрілів, забезпечуючи українців теплом та світлом.



Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський: «Укрпошта щодня доставляє посилки для військових на передову, та тисячам українців по всій країні і далеко за її межами, тим самим підтримуючи зв’язок близьких, розвиток бізнесу та допомогу Україні. Ці листівки, які ми сьогодні презентуємо, - це також спосіб підтримати зв’язок, але вже цивільного населення з волонтерами, військовими, родичами, які вимушено знаходяться далеко. Це спосіб нагадати всім, хто має можливість ходити на роботу, зустрічатися з друзями, жити звичним життям, що війна ще триває і кожен може та має зробити свій вклад в перемогу, як це роблять герої наших листівок. Для Укрпошти «голосові» листівки – це зовсім новий формат. Але незмінним залишається те, що вони так само об’єднують людей по всьому світу ідеєю боротьби за майбутнє, боротьби добра проти зла і, головне, надихнуть підтримувати українців в нашій щоденній боротьбі доти, доки Україна, а з нею і весь цивілізований світ, остаточно і безповоротно переможе. Вже скоро історії сучасних героїв, які борються та вже поборюють світове зло в особі росії на інформаційному, культурному, воєнному фронтах, зазвучать в усіх куточках світу і, впевнений, знайдуть у серцях тисяч людей відгук, що трансформується в бажання ще більше підтримати Україну».



Пошуком ілюстраторів та залученням героїв проєкту займалася креативна команда MO3GI Group.



Ірина Горова, CEO MOЗGI Group: «Цей проєкт дуже важливий для всієї нашої команди та для мене особисто, оскільки він підкреслює, наскільки неймовірною силою є креативна індустрія зараз. Ці листівки – це сумісний досвід талановитих творців та мужніх героїв, який покликаний надихнути всіх українців. Ми підтримуємо героїв сучасності, які чинять спротив ворогові та щодня роблять неймовірні справи, і допомагаємо розповісти їхні дивовижні історії».



Спеціально для створення листівок були запрошені 12 ілюстраторів, кожен з яких привніс відчуття свого власного візуального стилю, щоб посилити сенс історій, які розповідали герої. Кожна листівка — результат сінергії між ілюстраторами та героями. І хоча кожна листівка має свій авторський підпис, надзвичайна краса й емоційність є результатом спільної творчості. Так, наприклад, одну з таких листівок, а саме листівку з командиром Азову Денисом Прокопенко, намалювала його дружина Катерина.



Інформаційним партнером проєкту «Борітеся — вже поборюєте» виступило онлайн-медіа “Свідомі”, журналісти якого взяли на себе велику частину з реалізації проєкту, а саме — спілкування з героями.