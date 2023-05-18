Близько 1800 українців долучилися до програми E-Export Intensive

18 мая 2023, 14:45

18 травня стартувала програма E-Export Intensive для майбутніх підприємців-експортерів. Завдяки цій програмі майже 1800 українців вже за два місяці отримають всі необхідні знання та навички, щоб розпочати власний експортний бізнес.

Саме стільки підприємців, ветеранів та ВПО долучилися до програми E-Export Intensive, ініційованої Укрпоштою та Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» спільно з Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України, проєктом «Дія. Бізнес», Офісом з розвитку підприємництва та експорту, компаніями Рayoneer та Disqover Agency.



Переважна більшість учасників програми – 80% - поточні або майбутні представники малого та мікро бізнесу за напрямками: ремісництво, легка промисловість та послуги.



57% учасників вже мали досвід експорту своїх товарів, тоді як 43% - тільки планують відкрити онлайн-магазини на маркетплейсах та почати продавати за кордон. Такий великий відсоток людей, що планують з нуля стати підприємцями-експортерами, свідчить про потребу створити єдиний майданчик, де майбутні підприємці зможуть легко знайти грантодавців та представників маркетплейсів, які, спільно з Укрпоштою, навчать підприємців якісно використовувати грантові кошти і почати успішно продавати за кордон. Саме таким майданчиком і є E-Export Intensive – безкоштовна програма, спрямована в першу чергу на ветеранів, ВПО та підприємців, які постраждали через війну. І в такий спосіб Укрпошта спільно з партнерами не лише підтримає економіку, адже вже через 2 місяці учасники програми матимуть всі необхідні інструменти для успішних експортних продажів, підтримку від менеджерів маркетплейсів та Укрпошти, будуть розвивати свої бізнеси та сплачувати податки, але і допоможе найбільш вразливим категоріям – ВПО та ветеранам – адаптуватися до післявоєнного життя.



Програма охоплює всі регіони України. В трійці лідерів Київська, Дніпропетровська та Харківська області. Також серед учасників програми є представники Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської областей.



Наступним кроком E-Export Intensive буде серія практичних вебінарів, під час яких можна буде ознайомитися з усіма аспектами роботи в сегменті e-commerce та, зокрема, експорту а також отримати практичні навички щодо збільшення продажів через ефективні промоактивності.



Долучитися до семінарів можна онлайн, попередньо зареєструвавшись за посиланням.



Нагадаємо, E-Export Intensive – ініціатива на базі проекту E-export school від Укрпошти, покликана відкрити всі можливості та перспективи для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, підприємців-початківців, які хочуть розпочати власну справу та в найкоротші строки відкрити магазин, здійснити перші продажі на таких платформах як eBay, Etsy, Amazon, Shopify. Завдяки системній роботі Укрпошти з підтримки експортерів, тисячі українських МСБ пройшли безкоштовне навчання, прослухали вебінари чи долучился до офлайн-заходів Укрпошти, присвячених експорту.