Держспецзв'язку отримала від USAID 300 пристроїв живлення та 100 ноутбуків

19 мая 2023, 8:45

Держспецзв'язку в квітні отримала від Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» 300 пристроїв безперебійного живлення та 100 захищених ноутбуків, що дає можливість забезпечити стабільну роботу комплексів абонентського зв’язку Національної телекомунікаційної мережі та, відповідно, надійний зв’язок для державних органів та установ. Це – вагоме підсилення здатності держави виконувати свої функції та надавати життєво важливі послуги громадянам.

Захищені ноутбуки також дають можливість фахівцям здійснювати обслуговування відповідних телекомунікаційних вузлів як у місті, так і в польових умовах, незважаючи на погодні обставини, природні чи техногенні катаклізми.



«Ми вдячні американському народу та Уряду США за підтримку нашої країни у непрості часи неспровокованої агресії росії проти України. Не маю сумніву, що надалі наша співпраця лише поглиблюватиметься й забезпечуватиме досягнення нових визначних результатів», – зазначив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.



«Уряд США продовжує підтримувати Україну, яка бореться проти жорстокої агресії росії не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Ваша мужність і відвага вразили весь світ. Ми пишаємося нашою співпрацею з Урядом України та Держспецзв’язку щодо посилення стійкості цифрової інфраструктури України», – підкреслив директор Офісу економічного зростання Місії USAID в Україні Крістофер Абрамс.







