Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні.
Він обговорив питання надання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима – засекречений.
31 мая 2023, 11:15
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні.
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