Італія готує новий пакет військової допомоги Україні

31 мая 2023, 11:15

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні.



Він обговорив питання надання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима – засекречений.