Укрпошта впроваджує онлайн-замовлення стандартних марок

31 мая 2023, 14:45

З 1 червня Укрпошта спрощує правила розповсюдження знаків поштової оплати (ЗПО).

Відтепер корпоративні клієнти зможуть замовляти ЗПО за безготівковим видом розрахунків на офіційному сайті Укрпошти https://www.ukrposhta.ua. Впроваджений інструмент в першу чергу буде корисний для клієнтів державного сектору та клієнтів-банків та дозволить замовляти стандартні (нехудожні) марки у будь-який час у будь-якому місті та не витрачати час на відвідини відділення поштового зв’язку. Головне – це доступ до інтернету.



«Укрпошта вже давно є надійним партнером всіх державних і недержавних юридичних інституцій, які постійно відправляють листи. Ми хочемо посилювати це партнерство, тому постійно працюємо над удосконаленням своїх процесів, які спрямовані на повну діджиталізацію і максимальне спрощення насамперед для клієнтів. Ми прагнемо зробити так, щоб у клієнтів завжди був доступ до особистого кабінету, щоб кожен контакт наших клієнтів з сервісами Укрпошти був простим і легким. Трансформуючи наші послуги в діджитал-сервіси, ми свідомо зменшуємо присутність клієнтів у наших відділеннях та час, який вони витрачають, аби клієнт мав можливість використовувати цей час на свої інші бізнес-процеси. Саме тому ми вводимо можливість безготівкового розрахунку при замовленні марок для клієнтів Укрпошти», – коментує заступниця генерального директора Укрпошти з розвитку бізнесу Альона Стьопіна.



Мінімальна сума замовлення знаків поштової оплати (ЗПО) дорівнює ціні аркуша стандартних поштових марок, що дорівнює тарифу на пересилання простого листа масою до 50 г. – 1188,00 грн. При цьому мінімальне замовлення марок будь-якого номіналу має бути не меншим за цю суму і кратним 1-му аркушу (відповідно до кількості розміщених марок в аркуші). Стосовно маркованих конвертів, то їх мінімальне замовлення повинно бути не менше 100 штук.



Після замовлення марок клієнт отримує рахунок на електронну пошту, який можна оплатити безготівковим розрахунком. Після підтвердження оплати ЗПО буде доставлено до клієнта посилкою.



Доставка ЗПО буде здійснюватися за рахунок Укрпошти реєстрованим поштовим відправленням до відділення поштового зв’язку, що обслуговує замовника, якщо сума ЗПО не перевищує 50 тис. грн, або кур’єром на адресу замовника, якщо сума ЗПО – від 50 тис. грн.



Клієнтам, які при замовленні ЗПО користуються послугою безготівкового розрахунку, більше не потрібно йти до відділення поштового зв'язку, оформляти заявку на придбання ЗПО, отримувати рахунок, після оплати якого уточнювати у відділенні наявність необхідної кількості ЗПО та, за наявності, приходити з довіреністю за поштовими марками та/або маркованими конвертами.



Отже, з 1 червня 2023 року Укрпошта впроваджує послугу безготівкового виду розрахунку для корпоративних клієнтів при замовленні ЗПО на сайті https://www.ukrposhta.ua . Нагадаємо, що в рамках програми діджиталізації з 1 липня в Укрпошті послуга формування згрупованих списків відправлень буде доступна тільки в особистому кабінеті для малого бізнесу та за допомогою API для середнього та великого. Також для пришвидшення обробки письмової кореспонденції Укрпошта планує ввести індивідуальні індекси для корпоративних клієнтів – банків, державних установ і приватних виконавців.