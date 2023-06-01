1 июня 2023, 14:15

У Ирана в 23 раза больше обогащенного урана, чем разрешено

Запасы обогащенного урана в Иране в 23 раза превышают лимит, установленный в соглашении по ядерной программе Ирана 2015 г. между Тегераном и мировыми державами, - отмечается в отчете Агентства ООН по наблюдению за ядерной безопасностью.



Отчет составлен на фоне обострения напряженности между Ираном и Западом из-за его ядерной программы.



Согласно израильскому новостному сайту Ynet, такого количества урана достаточно для создания 7 атомных бомб.

