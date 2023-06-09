Uber та користувачі зібрали понад півмільйона гривень для дітей

9 июня 2023, 13:45

Uber та благодійний фонд «Діти Героїв» зібрали майже 560 000 гривень для дітей, які втратили одного чи обох батьків унаслідок війни.

Протягом травня користувачі Uber мали можливість пожертвувати 10 гривень від вартості поїздки на користь підопічних фонду, а також переказати довільну суму на рахунок організації через застосунок.



З нагоди Міжнародного дня захисту дітей компанія Uber спільно з благодійним фондом «Діти Героїв» запустили благодійний тариф поїздок UberX для Дітей. Протягом травня майже 6 000 людей скористалися опцією та зібрали 58 600 грн. Аби підтримати якомога більше підопічних фонду, що стали сиротами внаслідок війни, компанія Uber виділила додаткові 500 000 гривень.



«Ми раді бачити, як багато небайдужих приєдналося до нашого благодійного збору на користь дітей, котрі наразі потребують максимальної підтримки. Сподіваємося, що примноживши суму пожертв до 560 000 гривень, ми подаруємо їм можливість відпочити та підготуватися до нового навчального року. Щиро дякуємо кожному, хто долучився до ініціативи», – говорить Катерина Нетименко, country-менеджерка Uber в Україні та країнах Балтії.



«Робота БФ “Діти Героїв” спрямована на те, щоб підопічні отримували всебічну підтримку та почували любов та захист навіть у найскладніших обставинах їхнього життя. Кошти, зібрані в межах цього проєкту, будуть спрямовані на різні програми підтримки дітей, а саме: екстрену допомогу, психологічну та гуманітарну підтримку, надання якісної освіти, соціалізацію тощо. Ми дуже вдячні за допомогу компанії Uber, адже наша мета – бути надійною опорою для наших підопічних, і ми віримо, що кожна дитина заслуговує на любов, підтримку та можливості для розвитку», – каже Анна Хоменко, керівниця напряму допомоги постраждалим родинам БФ «Діти Героїв».



Uber продовжує підтримувати Україну під час війни. У партнерстві з Міністерством освіти і науки України компанія вже надала понад 10 000 безоплатних поїздок вчителям спеціальних шкіл для дітей з особливими освітніми потребами. А в межах співпраці з платформою UNITED24 та кампанії «Keep Ukraine Moving», Uber вдалося зібрати 3,5 мільйони доларів США на придбання більш як 50 машин швидкої допомоги типу C для українських парамедиків. Загалом за час повномасштабного вторгнення Uber пожертвував близько 10 мільйонів доларів на підтримку України через різні ініціативи.



