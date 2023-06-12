Українці за три доби покрили потреби постраждалих внаслідок підриву ГЕС

Нова пошта тимчасово призупиняє збір гуманітарної допомоги для Херсона, оскільки пропозиція вже в кілька разів перевищує потреби населення.
Наразі в херсонському хабі Нової пошти — понад 1 000 тонн гуманітарної допомоги. Це понад 40 000 посилок, які відправили небайдужі українці, а Нова пошта власним коштом доставила в місто.
Партнери ініціативи — БФ «ONUKY» — нині цілодобово займаються обробкою та координацією вхідних запитів на адресну та колективну допомогу. Вони сортують гуманітарні вантажі, пакують набори та роздають їх цивільному населенню, що постраждало від катастрофи на Каховській ГЕС.
За підрахунками благодійного фонду, на сьогодні отримано по 200 кг продуктів, ліків, одягу та побутової хімії на людину. Наявної допомоги вистачить на період у 3-6 місяців залежно від потреб населення.
Нова пошта та БФ «ONUKY» зі свого боку гарантують: ми відсортуємо надіслану допомогу та упродовж найближчих пʼяти місяців раціонально розподілимо між жителями Херсона та області, котрі опинились у скрутних життєвих обставинах.
Просимо українців не відправляти гуманітарну допомогу в Херсон. Натомість звернути увагу на деокуповані населені пункти Харківської та Донецької областей, мешканці яких також потребують нашої підтримки.
З актуальним переліком деокупованих населених пунктів можете ознайомитись на сайті проєкту. Відправити туди допомогу просто: принесіть пакунок у будь-яке відділення Нової пошти, вкажіть населений пункт, куди саме хочете відправити, зазначте отримувача — БФ «ONUKY». З вас лише допомога, доставку сплатить Нова пошта.
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