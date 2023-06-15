Реформа Укроборонпрому має створити нову екосистему вітчизняного ОПК

15 июня 2023, 15:45

Перебіг реформи Укроборонпрому став темою круглого столу, який організували Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) спільно з Концерном.

У заході взяли участь Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, заступник Міністра оборони України Володимир Гаврилов, генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв і галузеві експерти.

Під час круглого столу його учасники обговорили поточний перебіг реформи корпоративного управління у державному секторі оборонно-промислового комплексу (ОПК) України. Зокрема, йшлося про те, що за підсумками реформи у державних оборонних підприємств з’явиться можливість створювати спільні підприємства, забезпечити трансфер технологій та залучення інвестицій. Постане принципово нова екосистема вітчизняної оборонки, яка має стати драйвером розвитку економіки України під час війни з росією та у повоєнний період.



Також трансформація державного ОПК має створити умови для зростання виробництва, що своєю чергою поліпшить забезпечення Сил безпеки та оборони України якісним та сучасним озброєнням та військовою технікою українського виробництва.



Експерти громадянського суспільства проаналізували Статут Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» та Положення про Наглядову раду АТ (ці документи були затверджені постановою Кабміну стосовно корпоратизації Концерну) і представили свою позицію під час заходу. Профільні громадські організації (ГО) вважають, що загалом ці документи відповідають стандартам корпоративного управління ОЕСР. Водночас незалежні фахівці закликали усунути певні недоліки.



Профільні експерти продовжать активно моніторити процес реформи оборонного концерну. При цьому громадянське суспільство очікує, що Концерн перетвориться на акціонерне товариство вже до кінця літа 2023 року.



Нагадаємо, реформа державного сектору ОПК передбачає перетворення державних підприємств на господарські товариства і впровадження на них найкращих стандартів корпоративного управління.



Трансформація створює умови для перетворення Державного концерну «Укроборонпром» на інвестиційно привабливу ефективну структуру, яка має працювати за стандартами корпоративного управління.