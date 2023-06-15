15 июня 2023, 17:15

Uber прагне стати найчистішою платформою на планеті

Під час щорічного заходу Go-Get у Лондоні, де Uber анонсує свої нові функції та продукти, компанія представила ряд покращень, спрямованих зробити поїздки з Uber для пасажирів та водіїв більш сталими, ніж будь-коли.



Пропонуючи опцію Uber Green вже у 140 містах по всьому світу, тепер Uber показуватиме пасажирам кількість викидів, яких вони уникають, коли подорожують електромобілем за допомогою функції Збереження викидів.



В аеропортах пасажирів заохочуватимуть обирати опції Uber Green або Uber Comfort Electric завдяки нижчим тарифам і ексклюзивному доступу до спеціальних зон посадки в бажаних місцях біля аеропорту. При цьому водії матимуть зручний пільговий або навіть безплатний доступ до швидких зарядних пристроїв на автостоянці.



Серед інших стимулів для водіїв електрокарів, над якими працює Uber — функції розумного заряджання та підбору поїздок за батареєю. Щоб допомогти водіям визначити, коли та де краще заряджати авто, і при цьому не пропустити період пікового заробітку, технологія Uber надаватиме розумні рекомендації на основі даних у реальному часі: тарифів, часу заряджання та трафіку. Водночас функція підбору поїздок за батареєю фільтруватиме запити пасажирів згідно з рівнем заряду батареї автомобіля. Тож водії зможуть обирати маршрути, які закінчуються біля зарядного пристрою, та уникати запитів, що є занадто тривалими для їхнього акумулятора.



На додачу до нових функцій і технологій, Uber продовжує розвивати опції, що вже довели свою ефективність на шляху до сталого розвитку.



Зокрема, з червня 2023 року опція UberXShare, яка дозволяє скоротити викиди та заощадити гроші завдяки спільній поїздці з іншим пасажиром, доступна ще у 18 містах. Крім того, Uber розширює свій новий продукт Uber Carshare, щоб надати можливість користувачам орендувати автомобіль замість його купівлі.



Щоб зробити поїздки більш енергоефективними, Uber другий рік поспіль оновлює алгоритми картографування. Тепер вони враховують такі дані, як зміна висоти та кількість зупинок і рушань на світлофорах, що можуть впливати на кількість витраченого палива під час поїздки. Це впровадження вже допомогло водіям Uber уникнути викидів 9800 метричних тонн CO2 або заощадити 4,2 мільйона літрів бензину за кілька місяців, і цього року воно почне діяти по всьому світу.



Серед інших зусиль Uber, спрямованих зробити діяльність компанії більш екологічною, — виділення ресурсів у розмірі $800 мільйонів на підтримку водіїв у зміні транспортних засобів на електромобілі, партнерство з низкою електромобільних та зарядних компаній для збільшення доставок без використання авто, а також щорічне публічне звітування про вуглецевий слід від поїздок та доставок.

