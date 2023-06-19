19 июня 2023, 14:45

Алкоголь знижує розвиток захворювань серця, спричинених стресом

Дослідження вчених США показали, що у людей, які утримувалися від алкоголю, показник стресу був набагато вищим, а вплив на ділянці мозку короткостроковий.

