Почти 16% россиян поддерживают использование ядерного оружия в Украине

29 июня 2023, 10:45

Результаты опроса, проведенного совместно Russian Field и RTVI, показывают, что:

▪️73,9% опрошенных считают «недопустимым» использование ядерного оружия;▪️10,5% сообщили, что ядерное оружие можно использовать «в любом случае»;▪️почти 16% россиян поддержали ядерный удар по Украине;▪️5,2% заявили, что ядерный аргумент может быть использован «при угрозе поражения в военной операции».Интересно, что ядерный удар чаще называют приемлемым мужчины (20%) и люди в возрасте 30–44 лет (18%), а максимальной доля сторонников ядерной войны оказалась среди кандидатов и докторов наук — это 27% респондентов с ученой степенью.