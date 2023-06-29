Почти 16% россиян поддерживают использование ядерного оружия в Украине

Результаты опроса, проведенного совместно Russian Field и RTVI, показывают, что:
▪️73,9% опрошенных считают «недопустимым» использование ядерного оружия;
▪️10,5% сообщили, что ядерное оружие можно использовать «в любом случае»;
▪️почти 16% россиян поддержали ядерный удар по Украине;
▪️5,2% заявили, что ядерный аргумент может быть использован «при угрозе поражения в военной операции».
Интересно, что ядерный удар чаще называют приемлемым мужчины (20%) и люди в возрасте 30–44 лет (18%), а максимальной доля сторонников ядерной войны оказалась среди кандидатов и докторов наук — это 27% респондентов с ученой степенью.