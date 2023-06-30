Турции "плевать", куда летят ее дроны

30 июня 2023, 10:15

Общая стоимость помощи турецкой авиастроительной компании Baykar Украине составляет ок. $100 млн.

Турция является единственной страной НАТО, которая поставила вооружения Украине без четкого условия, что они не будут использоваться против целей, расположенных на территории РФ. Турецкая сторона утверждает, что не несет ответственности за то, как используются продаваемые ею дроны. «Если страна покупает их у нас, они больше не турецкие», – заявил журналистам экс-глава МИД Турции Чавушоглу (закрытый для широкой аудитории Московский Институт Ближнего Востока).



К 2025 г. в Украине будет построен завод по производству турецких дронов. Также согласовано место для строительства сервисного центра по их обслуживанию. Об этом заявил начальник Главного управления земель обороны и фондов военного ведомства Борис Закутний.

