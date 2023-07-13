13 июля 2023, 15:15

lifecell спільно з Optiva стали фіналістами премії Excellence Awards TM Forum 23

Партнерський кейс співпраці мобільного оператора lifecell та компанії Optiva під час війни увійшов до шорт-листа престижної щорічної премії Excellence Awards від TM Forum.



Партнерство lifecell та Optiva було відзначене в категорії Excellence in Serving People & Planet за проєкт «Підтримка зв’язку як життєво необхідної потреби з розширеним захистом у небезпечні часи».



«Війна відкрила у кожному нашому працівникові та партнерові безпрецедентні приклади мужності та винахідливості. На початку 2022 року компанія повинна була побудувати нову надійну ІТ-інфраструктуру за тижні, а не за місяці, як зазвичай. У цьому нам дуже допоміг наш партнер, компанія Optiva, яка за декілька тижнів допомогла запустити наші нові дата центри напередодні війни, надавала цілодобову віддалену підтримку, пропонувала нестандартні зміни і, зрештою, ми спрацювали як одна команда. Віримо, що у партнерстві з Optiva ми реалізуємо ще безліч запланованих інновацій цифрового майбутнього після перемоги України», - прокоментував Альп Ашкаташ, директор з інформаційних та комунікаційних технологій lifecell.



«Optiva пишається тим, що співпрацює з lifecell Україна, щоб підтримувати безпечний зв’язок родин, громад і екстрених служб під час катастроф і війни. Наша платформа BSS надає lifecell гнучкість, стійкість і високу доступність, необхідні для критично важливих телекомунікаційних послуг. Ми продовжуємо і надалі надавати ці необхідні ресурси для підтримки lifecell і народу України», – сказав Роберт Стайбл, генеральний директор Optiva.





