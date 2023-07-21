ОКЛИК OK-C35 - новая WEB-камера с быстрым автофокусом и высоким разрешением

21 июля 2023, 15:15

ОКЛИК представляет новую модель Web-камеры, OK-C35, подходящую для работы в удаленном формате и для стриминга.



Разрешение QHD в 2560х1440 пикселей с датчиком изображения 4 мега-пикселя четко передает картинку и обеспечивает хорошую детализацию изображения.

Частота кадров в 30 кадров в секунду обеспечивает плавную запись и потоковую передачу видео без рывков и размытий. Встроенный в камеру микрофон с шумоподавлением фильтрует большую часть фонового шума, открывая возможности для комфортного проведения конференций в офисах открытого типа. Автоматическая фокусировка поможет камере проанализировать окружающую обстановку и самостоятельно подстроить фокусное расстояние в зависимости от положения объекта съемки.Универсальное крепление позволит установить камеру на любой поверхности: на мониторе и столе. Длины кабеля в 1,5 м хватит для подключения камеры как к ноутбуку, так и стационарному компьютеру.OK-C35 – оптимальное сочетание высокого качества видеоизображения и функциональности использования.