Нова пошта підбила підсумки роботи за 6 місяців 2023 року

26 июля 2023, 12:45

Нова пошта встановлює власні рекорди. За 6 місяців 2023 року компанія доставила 170 млн відправлень, що вище результату аналогічного періоду 2021 року на 9%.

А об'єм сплачених податків та зборів в бюджети України усіх рівнів склав 5,1 млрд — на 75% більше, ніж за той самий період минулого року.



Компанія продовжила інвестувати в розвиток інфраструктури по всій Україні та збільшила за цей час кількість відділень різного типу на 935 одиниць. Найбільший акцент у розвитку мережі зроблений на збільшення кількості точок приймання та видачі посилок у партнерстві з місцевим та мережевим бізнесом, а також поштоматів. Загальна кількість відділень перевищує 10 000, а поштоматів - 14 000. Наразі мережа поштоматів Нової пошти — друга за розміром у Європі.



Ми активно розвиваємо мережу і на прифронтових та звільнених територіях, аби повернути місцевим жителям можливість отримувати необхідні речі. Зараз на деокупованій території Донецької, Харківської та Херсонської областей працює 388 відділень.



За перше півріччя Нова пошта доставила 4,2 млн міжнародних посилок. Українці частіше, ніж до повномасштабної війни, користувались NP Shopping - сервісом купівлі на міжнародних сайтах: кількість таких посилок зросла на 34% у порівнянні з тим самим періодом 2021. Найбільш популярними країнами, з яких українці замовляли покупки, залишаються Китай та США, а улюбленими закордонними магазинами українців – Aliexpress, Амазон, 6pm, iHerb, ebay.



Доставляти посилки швидше допомагає власна компанія Supernova Airlines. Після початку польотів у травні цього року в партнерстві з латвійською RAF-Avia, авіакомпанія здійснила 14 рейсів та доставила 250 тис. міжнародних відправлень.



Нова пошта продовжує активну міжнародну експансію. За березень-червень 2023 компанія вийшла на ринок 4 країн та відкрила 21 відділення у Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Польщі. Так, у Польщі працює 32 відділення Nova Post та 2 сортувальних термінали. Кількість доставлених відправлень між Україною та Польщею за 6 місяців - 450 тис. Послугами вже скористались 250 тис. фізичних осіб та 1800 представників бізнесу.



Нова пошта активно підтримує армію та сили оборони, а також допомагає цивільному населенню, яке страждає від війни та її наслідків. Так, з початку року 12,6 тис. українців та 1450 благодійних фондів скористалися безкоштовною доставкою у рамках Гуманітарної пошти й за кошти компанії відправили посилки військовим, а також цивільним, які потрапили у складні життєві обставини. В цілому за пів року Нова пошта доставила 13,6 тис. тонн гуманітарних вантажів на прифронтову територію. А загальна сума допомоги компанії з початку повномасштабного вторгнення перевищила 807 млн грн, з них 419 млн грн інвестовано у 2023 році.



Нова пошта залишається сумлінним платником податків. За 6 місяців 2023 група компаній сплатила 5,1 млрд податків та зборів у бюджети України усіх рівнів — на 75% більше, ніж за той самий період минулого року. Таким чином ми допомагаємо підтримувати економіку України у складні часи, залишаючись опорою для українців.