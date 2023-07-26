EDG Group буде продавати електроінструмент Ronix

26 июля 2023, 13:45

Німецька компанія Ronix працює з 2004 року та має широку популярність на міжнародному ринку.



Бренд пропонує поєднання розумної ціни, високої якості та унікального післяпродажного обслуговування для всіх майстрів та користувачів будівельних інструментів. Продукція Ronix посідає чільне місце в індустрії в 11 країнах світу.

Головною особливістю товару від Ronix є турбота про користувача. Інструменти виготовляються з використанням сучасних технологій та ураховують потреби і побажання своїх користувачів. Тому, Ronix підходить не лише професіоналам, а і звичайним господарям.EDG Group відтепер ексклюзивний представник Ronix в Україні. Дрилі, перфоратори, пилососи, компресори, зварювальні та шліфувальні машини, мийки, вимірювальне обладнання, ручні інструменти та паяльні пристрої – лише невеликий перелік того, що українці зможуть знайти на прилавках магазинів.Ніколи не знаєш, коли в житті може знадобитися кілька перфораторів або гайковертів, тож запрошуємо ознайомитися з нашим каталогом інструментів на офіційному сайті Ronix в Україні!