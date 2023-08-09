Bolt вирішує проблему хаотичного паркування електросамокатів

9 августа 2023, 12:45

Bolt – провідний сервіс з оренди електросамокатів, ініціює навчання користувачів в Україні культурі паркування самокатів.

Маючи на меті зменшити кількість порушень правил паркування на 60 % протягом наступного року, Bolt впроваджує нові технологічні рішення та перевірені часом європейські практики для вирішення проблем з недбалим паркуванням електросамокатів в Україні.



Індустрія електросамокатів в Україні впродовж останніх років зазнала значного підйому, перетворившись на зручну, екологічну альтернативу для поїздок на короткі відстані в межах міста. Як провідний гравець у цій галузі, Bolt грає велику роль у формуванні цього ландшафту, виступаючи за перехід до сталих транспортних рішень. Однак популярність електросамокатів виявила важливу проблему – невміння користувачів правильного паркування цього виду транспорту. Погано припарковані самокати можуть створювати безлад у громадському просторі, обмежувати рух пішоходів і становити потенційну загрозу безпеці людей.



Ця проблема не є унікальною для України. Згідно з дослідженням компанії Bolt, інциденти з припаркованими електросамокатами відбуваються всього на 15 % рідше, ніж дорожні пригоди з електросамокатами в русі. Ця проблема загострюється через відсутність чітких правил паркування та недостатню кількість спеціально відведених місць для паркування електросамокатів.



Ключовим елементом підходу Bolt є освіта та підвищення обізнаності користувачів щодо правил паркування електросамокатів. Аби вирішити цю проблему, компанія застосовує різні активності, а саме інструкції в додатку, онлайн-ресурси та зовнішні кампанії, розроблені таким чином, щоб зробити правила паркування зрозумілими для всіх груп користувачів.



У найближчому майбутньому Bolt продовжить зосереджуватися на вдосконаленні цих ініціатив, стимулюючи відповідальне спільне використання електросамокатів в Україні. Це зобов'язання стосується не тільки розвитку екосистеми міської мобільності, а й створення безпечнішого та інклюзивного міського середовища для всіх мешканців, що є глобальною місією компанії Bolt.