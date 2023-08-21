Казахстан выбрал место для строительства первой АЭС

Первую в Казахстане атомную электростанцию (АЭС) планируется построить в селе Улькен Алматинской области, сообщает Минэнерго республики.
Однако еще не принято окончательное решение относительно компании, которая будет строить АЭС в Казахстане. В список вошли 4 претендента - российская, китайская, французская и южнокорейская компании.
17 августа министр энергетики страны отметил, что число сторонников строительства АЭС среди населения растет.
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