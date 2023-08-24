Израиль готовится к землетрясению

Премьер Израиля Нетаниягу призвал израильтян подготовиться к возможному землетрясению. Он сообщил, что в ноябре страна проведет масштабные учения по подготовке к землетрясению.
Израильские СМИ сообщали, что отголоски февральского землетрясения в Турции чувствовали и жители северных и центральных районов Израиля. О материальном ущербе или пострадавших не сообщалось, однако власти сделали выводы и решили подготовиться.
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