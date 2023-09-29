До кінця 2023 року на базових станціях Київстар буде 110 тис нових акумуляторів

29 сентября 2023, 16:15

Національний телеком оператор підготував мережу до можливих перебоїв з електроенергією. Для цього компанія встановила на базових стаціях більш ємнісні акумулятори.

Загальна сума інвестицій Київстар в енергобезпеку досягла 988 млн грн.

Протягом 2023 року Київстар встановив на базових станціях 80 тисяч нових акумуляторів, які можуть забезпечувати роботу телеком обладнання 4-6 годин без використання мереж електроживлення. До кінця року компанія планує встановити ще 30 тисяч таких акумуляторів.



Крім того, з лютого 2022 року компанія утричі збільшила кількість стаціонарних і мобільних дизель-генераторів, які можуть тривалий час забезпечувати роботу усіх критично важливих об`єктів телеком мережі. Якщо на початку війни у розпорядженні компанії було 700 таких генераторів, то зараз їх 2200. При цьому 850 генераторів було підключено бо базових станцій Київстар іншими комерційними компаніями та підприємствами.



Київстар подбав також і про абонентів, які користуються «Домашнім Інтернетом». Так, на мережі фіксованого інтернету встановлюється 50 тисяч блоків безперебійного живлення, що дасть можливість забезпечити функціонування як мінімум 70% мережі фіксованого інтернету під час блекаутів. У ряді міст України Київстар вже розпочав розгортання та тестування технології GPON, яка є більш енергонезалежною. До кінця 2023 року телеком оператор планує запустити GPON-мережу у комерційне використання.



Від початку війни телеком оператор Київстар вже інвестував майже 988 мільйонів гривень в енергобезпеку телеком інфраструктури. З них 688 мільйонів гривень інвестовано в джерела енергії для мережі мобільного зв’язку, а понад 300 млн грн – у мережу «Домашнього Інтернету».



Послугами зв`язку Київстар користуються 24 мільйони абонентів, а послугами «Домашнього Інтернету» - понад 1 мільйон абонентів. Телеком оператор неухильно ровиває та відбудовує телеком мережу, щоб надавати своїм абонентам стабільні якісні послуги зв`язку і передачі даних.