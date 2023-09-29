Оновлення для освітян на платформі “Навчайте, де б ви не були”

29 сентября 2023, 16:45

Українські вчителі продовжують стикатися з викликами, пов’язаними з тривалою війною. Освітяни змушені адаптуватися до нових реалій, щоб продовжувати ефективно організовувати навчальний процес.

Торік платформа Google "Навчайте, де б ви не були" відповіла на цей виклик і опублікувала матеріали для вчителів, навчальних закладів і батьків, зокрема практичні відеоінструкції та ресурси для онлайн-навчання.



Сьогодні Google представляє нові доповнення до платформи "Навчайте, де б ви не були", аби ще більше полегшити освітній процес у режимі онлайн для українських освітян, батьків та учнів. Оновлення включають в себе 16 відео про роботу з інструментами Google на Android та iOS пристроях тощо, 10 відеоінструкцій, 3 скрінкасти, а також 129 статей у Довідковому центрі Google Класу.



Google Україна реалізує цей проєкт за підтримки Міністерства освіти і науки України.



Що ви дізнаєтеся в нових навчальних матеріалах?



16 відео щодо інструментів Google на мобільних пристроях Android та iOS покажуть:



як залучати увагу дітей на уроці через Google Meet та робити уроки більш інтерактивними з Google Презентаціями;



як використовувати Google Клас, щоб оцінювати роботи, керувати навчанням та завантажувати домашні завдання;



як спростити організацію навчального процесу з Google Календарем, Документами, Таблицями та іншими Google інструментами, які полегшують життя кожного вчителя.



10 нових відео в розділі “Інтерактивні відеоінструкції” розкажуть:



як під час уроків ефективно використовувати Google Jamboard, а також працювати з документами, таблицями та формами опитування або тестами;



які освітні можливості є на YouTube й освітньому хабі Google Знання;



які ресурси допоможуть навчити дітей безпеки в Інтернеті.



Три нових скрінкасти з покроковими інструкціями для адміністраторів Google Workspace for Education у розділі "Для закладів освіти" продемонструють:



як створити користувачів Google Workspace for Education, щоб структурувати систему вашого закладу та зручно користуватися всіма освітніми інструментами;



як налаштувати хмарне керування браузера Chrome для центрального управління всіма зареєстрованими пристроями вашого закладу у консолі адміністратора;



як встановити правила для зареєстрованих вебпереглядачів Chrome для безпечнішої й ефективнішої роботи закладу.



Довідковий центр Google Класу українською підкаже:



відповіді на поширені запитання щодо роботи з інструментом Google Клас;



як почати працювати з Класом, організувати заняття, спілкуватися з учнями та вирішувати найбільш поширені проблеми під час роботи.



Усі ці ресурси можна знайти на платформі "Навчайте, де б ви не були". Більше ресурсів для навчання, роботи чи особистого розвитку можна знайти на освітньому хабі Google Знання.



Будемо вдячні за вашу думку щодо подальшого покращення освітніх можливостей від Google. Запрошуємо заповнити коротку форму опитування, що займе до 5 хвилин.