Минимальные тарифы на связь подскочили почти до 200 грн за 4 недели

2 октября 2023, 13:55

На сегодня минимальные тарифы предоплаченной связи прыгнули почти до 200 грн за четыре недели. У Vodafone тарифный план (ТП) Joice Start стоит 180 грн, у "Киевстар" "Love UA Світло" - 190 грн, а у lifecell "Просто Лайф" - 160 грн. При этом последний тариф привлекает абонентов других операторов, поскольку при переходе от другого оператора его стоимость составляет всего 90 грн.



Для того чтобы сэкономить на связи, необходимо внимательно анализировать особенности тарифов, ведь, к примеру, "Киевстар" и Vodafone дают по 15 Гб Интернета с бесплатным трафиком на большое количество мобильных приложений, а lifecell - всего 8 Гб. К тому же "Киевстар" обеспечивает 5 Гб бесплатного роуминга в 27 странах, что актуально для украинских переселенцев. Акция "Доступный роуминг в подарок" действует также во всех тарифах Joice: в ее рамках предоставляется 10 Гб интернет-трафика и 100 минут для общения.



Заказывая минимальные ТП, стоит обращать внимание и на количество и распределение минут, которые обещают операторы. Так, lifecell дает 300 бесплатных минут, но на все номера. После их использования звонки в сети lifecell будут бесплатными, а на другие сети - уже по 2 грн/мин. У Vodafone схема похожа, но дают 800 минут.



После их использования общение в сети оператора бесплатное, а на другие телефоны - 0,60 грн/мин. У "Киевстара" же все звонки в сети бесплатные, а на другие номера после использования пакетных 150 минут дают пакеты по 10 минут за 5 грн.



Из уникального - lifecell имеет тариф "Хендмейд", где абонент может самостоятельно подобрать тариф под собственные нужды. Если он не пользуется, например, мобильным Интернетом или голосовыми звонками, то оператор предоставляет возможность самостоятельно выбирать наполнение пакета услуг и соответственно его стоимость.



Со своей стороны, Киевстар оставил тарифы для пенсионеров, но они только для контрактных абонентов, к тому же совсем недешевые - по 125 и 175 грн, соответственно с 5 и 7 Гб трафика и 50/70 минутами на другие сети.



О каких-то минимальных тарифах для кнопочных телефонов можно забыть, операторы уже давно формируют только тарифы с гигабайтами трафика, неважно, нужно это кому-то или нет.