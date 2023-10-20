20 октября 2023, 12:45

Байден анонсував виділення додаткових коштів для України та Ізраїлю

Деталей щодо обсягу майбутнього бюджетного запиту не розкрито. Вже сьогодні президент США направить офіційний запит до Конгресу.
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