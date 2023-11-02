2 ноября 2023, 9:15

Газовые хранилища ЕС заполнены почти на 99%

Об этом говорится в статье The Financial Times. Эта цифра превышает целевой показатель Брюсселя, который планировал заполнить хранилища на 90% к ноябрю.



Газета пишет, что в связи с этим европейские компании все чаще обращаются к Украине, где расположены крупнейшие в Европе хранилища, в результате чего количество природного газа, хранящегося в стране, достигло самого высокого уровня со времени полномасштабного вторжения россии.

