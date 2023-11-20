20 ноября 2023, 8:45

Зеленский анонсировал конференцию оборонной промышленности Украины и США

"В декабре этого года состоится специальная конференция украинской и американской промышленности, чиновников и других государственных деятелей всех тех, кто организует обеспечение нашей обороны. Достаточно мощное событие готовим — для развития Форума оборонных индустрий, который состоялся в сентябре. Теперь форум в Вашингтоне и соответствующая работа с вооружением как в Украине, так и в Америке", — сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

