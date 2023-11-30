Новая игровая мышь SVEN RX-G735

30 ноября 2023, 10:45

Корпус с вырезами в верхней части и динамической подсветкой под ними может стать отличным украшением рабочего или игрового места, при этом вырезы не только служат декоративным элементом, но и обеспечивают дополнительную вентиляцию ладони во время напряженных игровых сессий или усердной работы.

Настраиваемое с помощью специальной кнопки разрешение оптического сенсора от 1200 до 4000 DPI позволит подобрать удобное сочетание скорости и точности движения указателя для любого экрана и любой игры, редакторов графики или видео, офисных приложений и так далее. Колесико прокрутки с резиновым протектором гарантирует надежное «сцепление» с кожей пальца и приятные тактильные ощущения, а клавиши навигации «вперед» и «назад» пригодятся не только в играх, но и в работе или учебе. Подключение мыши осуществляется посредством кабеля с USB-разъемом длиной 1,8 метра — хватит, чтобы подключить устройства даже к стоящему в дальнем углу стола ПК.У SVEN RX-G735 есть все самое нужное для того, чтобы называться геймерским устройством, включая эффектную подсветку. При этом стоимость крайне невелика, а продажи уже стартовали — убедиться во всем сказанном выше очень просто: достаточно найти новинку на полках магазинов электроники.