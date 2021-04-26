Игровая мышь SVEN RX-G820

26 апреля 2021, 14:15

Потрясающая скорость реакции, выверенные движения и умение моментально принимать решения — эти три качества присущи любому настоящему геймеру.

Но все они совершенно бесполезны, если в его руках нет действительно качественной мыши, способной обеспечить требуемый уровень комфорта во время многочасовых сессий и безупречно точное позиционирование. Компания SVEN многие годы предлагает игровые решения, отвечающие самым высоким стандартам, но при этом доступные по стоимости. И не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно была представлена мышь RX-G820, продолжившая славное дело игровых манипуляторов от финского бренда.Разрешение мыши может достигать 4800 DPI и изменяться буквально «на лету» с помощью специальной кнопки на верхней части корпуса. Даже в самый напряженный момент игры у пользователя есть возможность одним движением перейти к удобному и эффективному сочетанию скорости перемещения и точности позиционирования указателя. Всего кнопок у манипулятора шесть, плюс нажимаемое колесико. Часть из них можно программировать с помощью специального ПО, в том числе – запускать их нажатием созданные заранее макросы, что серьезно расширяет возможности геймера внутри игрового процесса. Нельзя не упомянуть и боковые клавиши навигации «вперед» и «назад», которые пригодятся не только в играх, но и при использовании браузера, офисных приложений и так далее.Дизайн SVEN RX-G820 не менее интересен, чем ее технические характеристики. Плавные формы и динамическая RGB-подсветка делают ее настоящим украшением стола, особенно – если на нем уже есть другие игровые устройства от SVEN. Ну и, конечно же, масса внимания при разработке корпуса была уделена комфорту использования – благодаря продуманной эргономике и покрытию Soft Touch мышь удобно и приятной держать в руках в течение долгих часов. Стоит просто один раз увидеть ее вживую, чтобы понять, насколько замечательный продукт получился у разработчиков SVEN. К счастью, это уже можно сделать – игровая мышь появилась на полках магазинов и традиционно радует не только своими возможностями, но и стоимостью.