Bard отримує найбільше оновлення за весь час - завдяки Gemini

7 декабря 2023, 9:15

Сьогодні ми оголосили про запуск Gemini – найбільш потужної моделі від Google з високорозвиненими можливостями мультимодального мислення.

Створена для забезпечення гнучкості, Gemini оптимізована для трьох різних варіантів – Ultra, Pro та Nano – тому вона може працювати будь-де — від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.



Відтепер Gemini надходить до Bard у його найбільшому на сьогодні оновленні. Gemini запускається на Bard у два етапи: починаючи з сьогоднішнього дня, Bard буде використовувати спеціально налаштовану версію Gemini Pro англійською мовою для більш просунутого міркування, планування, розуміння тощо. А на початку наступного року ми представимо Bard Advanced, який надасть вам перший доступ до наших найбільш досконалих моделей та можливостей, починаючи з Gemini Ultra.



Спробуйте Gemini Pro в Bard



Перш ніж представити його широкому загалу, ми перевірили Gemini Pro через низку галузевих стандартних тестів. У шести із восьми тестів Gemini Pro перевершив GPT-3.5, зокрема він продемонстрував кращу продуктивність у MMLU (Massive Multitask Language Understanding), одному з ключових провідних стандартів для вимірювання великих моделей штучного інтелекту, і у GSM8K, який вимірює математичне мислення учнів початкової школи.



Крім того, ми спеціально налаштували Gemini Pro у Bard, щоб ця модель була набагато здатнішою в таких речах, як розуміння, узагальнення, міркування, кодування та планування. І вже зараз ми бачимо чудові результати: у сліпих оцінках нашими сторонніми оцінювачами Bard тепер є найпопулярнішим безкоштовним чат-ботом порівняно з провідними альтернативами.



Ми також об’єдналися з YouTube блогером і педагогом Марком Робером, щоб піддати Bard із Gemini Pro складному випробуванню – створити найдетальніший паперовий літачок. Подивіться, як Бард допоміг підняти творчий процес на нові висоти.



Ви можете спробувати Bard із Gemini Pro вже сьогодні для отримання текстових підказок, а незабаром з’явиться підтримка інших модальностей. Спочатку він буде доступний англійською мовою в більш ніж 170 країнах і територіях, а найближчим часом з’явиться іншими мовами в різних країнах, зокрема в Європі.



Чекайте на Gemini Ultra в розширеній версії Bard на початку наступного року



Gemini Ultra — це наша найбільша та найпотужніша модель, розроблена для виконання надскладних завдань і створена для швидкого розуміння та реагування на різні типи інформації — зокрема текст, зображення, аудіо, відео та код.



Одним із перших способів випробувати Gemini Ultra є Bard Advanced – новий передовий досвід штучного інтелекту в Bard, який дає вам доступ до наших найкращих моделей і можливостей. Наразі ми завершуємо ретельні перевірки безпеки та незабаром запустимо програму довірених тестерів, перш ніж відкрити Bard Advanced для більшої кількості користувачів на початку наступного року.



Це узгоджується зі сміливим і відповідальним підходом, який ми застосували з моменту запуску Bard. Ми вбудували в Bard засоби безпеки на основі наших принципів штучного інтелекту, зокрема додали контекстну довідку, як-от кнопку Bard «Шукати в Google», щоб легше перевіряти відповіді. Оскільки ми продовжуємо вдосконалювати Bard, ваші відгуки допоможуть нам покращити його.



Завдяки Gemini ми на один крок ближче до нашої мети – зробити Bard найкращим партнером зі штучного інтелекту у світі. Ми раді продовжувати впровадження найновіших досягнень в Bard і спостерігати, як ви використовуєте його для створення, навчання та досліджень. Спробуйте Bard з Gemini Pro вже сьогодні.