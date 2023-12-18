18 декабря 2023, 12:45

lifecell запустив акцію "Розкрути зиму"

Стартувала зимова акція, за умовами якої абоненти lifecell можуть отримати додаткові гігабайти й інші сюрпризи від мобільного оператора за поповнення рахунку або перезамовлення пакету послуг за тарифом.



За умовами акції «Розкрути зиму» у період з 13.12.2023 по 29.02.2024 (включно) абоненти lifecell, які поповнили рахунок на суму від 300 грн одним платежем або перезамовили пакет послуг за тарифом (*700#), отримують можливість крутити колесо та отримати гігабайти, SMS та інші послуги.



Щоб взяти участь в акції абонент lifecell повинен виконати одну з двох умов:



Повторно замовити пакет послуг згідно тарифу на 4 тижні/30 днів

Поповнити особовий рахунок одним платежем на суму 300 грн або більше.

