lifecell запустив акцію "Розкрути зиму"

Стартувала зимова акція, за умовами якої абоненти lifecell можуть отримати додаткові гігабайти й інші сюрпризи від мобільного оператора за поповнення рахунку або перезамовлення пакету послуг за тарифом.
За умовами акції «Розкрути зиму» у період з 13.12.2023 по 29.02.2024 (включно) абоненти lifecell, які поповнили рахунок на суму від 300 грн одним платежем або перезамовили пакет послуг за тарифом (*700#), отримують можливість крутити колесо та отримати гігабайти, SMS та інші послуги.
Щоб взяти участь в акції абонент lifecell повинен виконати одну з двох умов:
Повторно замовити пакет послуг згідно тарифу на 4 тижні/30 днів
Поповнити особовий рахунок одним платежем на суму 300 грн або більше.
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