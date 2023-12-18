Bolt Food запускає зимову ініціативу гостинності для кур’єрів

18 декабря 2023, 13:45

З наближенням зимового сезону компанія Bolt Food разом із ресторанами-партнерами анонсує ініціативу для кур’єрів, покликану зробити процес доставки більш затишним.

Починаючи з 29 листопада, ресторани-партнери в усіх містах, де активний сервіс, гостинно зустрічають кур'єрів, надаючи їм тепле місце для очікування, безкоштовні напої та щедрі знижки на меню.



Для того, щоб полегшити роботу кур’єрів у холодні зимові місяці, їх пригощатимуть безкоштовними теплими напоями, такими як кава та чай. Ще більше піднімуть настрій кур’єрам-партнерам суттєві знижки від 20% до 40% на окремі страви.



Також ми заохочуємо наших користувачів сказати “дякую” кур'єрам, а натомість отримати змогу виграти 1500 грн на замовлення Bolt Food! Адже кур’єри працюють тоді, коли багато, хто вже відпочиває, наприклад вечір п’ятниці, до речі, саме цей день став найпопулярнішим у 2023 році для замовлення доставки їжі.



"У Bolt ми знаємо, що наша мережа з 3,5 мільйони наших партнерів: автопарків, водіїв та кур'єрів є рушійною силою нашої платформи. Тож ми хочемо висловити нашу вдячність за їхню працю. Ось чому ми запускаємо цю ініціативу, щоб підтримати добробут кур'єрів у сезони з низькими температурами, снігом і дощем”, — говорить Іван Гринчук, регіональний менеджер Bolt Food в Україні та Східній Європі.