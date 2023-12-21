21 декабря 2023, 8:45

Молдова надеется выйти из СНГ до конца 2024 года — депутат

"Мы находимся практически на заключительном этапе. Мы предложили как цель до конца 2024 года завершить [этот процесс]. Но это не значит, что не останется несколько нерешенных вопросов. (…) Сейчас мы технически расторгаем договоры, подписанные в рамках СНГ", — сказала депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойна Герман в эфире Exclusiv TV, ее цитирует NewsMaker.

