Тисячі безоплатних поїздок і доставок від Bolt у зимовій кампанії

22 декабря 2023, 17:15

Сервіси Bolt і Visa, згідно зі щорічною традицією, розпочали новорічну кампанію «Дива трапляються, якщо вірити».

Компанії пропонують ексклюзивні знижки для тих, хто їздить, їсть та водить авто. А також вони запровадили спеціальну знижку: мінус 20 % для користувачів, які досліджують Київ за допомогою категорії Visa Holidays.



Напередодні новорічних свят, коли всі чекають та сподіваються на чудо, компанії Bolt та Visa знову об’єдналися, щоб нагадати українцям, що дива трапляються навіть у складні часи. У рамках кампанії користувачі цих сервісів мають змогу виграти тисячі безкоштовних поїздок або доставку їжі, а ті, хто зареєстрований як водій сервісу, можуть отримати цілий рік поїздок без оплати комісії. Кампанія «Дива трапляються, якщо вірити» буде тривати до кінця 2023 року.



Пасажири, які здійснять поїздку вартістю від 200 грн через додаток Bolt, можуть виграти безоплатну подорож на авто.



А ті користувачі, які люблять поласувати смачними ресторанними стравами, мають шанс отримати безплатну доставку, якщо зроблять замовлення через додаток Bolt Food, сума якого становить від 500 грн.



Найактивніші водії Bolt, які виконуватимуть від 10 поїздок у Bolt Driver щотижнево, зможуть взяти участь у розіграші поїздок без сплати комісії протягом року.



Щоб покращити враження від зимових подорожей, Bolt представляє категорію Visa Holidays – у рамках ексклюзивної співпраці з Visa користувачам пропонують знижку мінус 20 % на поїздки Києвом (знижка діятиме до 1 січня 2024 року).



