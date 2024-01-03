3 января 2024, 15:15

Норвегия передаст Дании два истребителя F-16 для обучения украинских летчиков

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия уже направила в Данию 10 инструкторов для помощи в обучении украинских пилотов.

Агентство Reuters дополнительно отмечает, что норвежские ВВС заменили свои F-16 на более новые модели — F-35.


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