Норвегия передаст Дании два истребителя F-16 для обучения украинских летчиков

3 января 2024, 15:15

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия уже направила в Данию 10 инструкторов для помощи в обучении украинских пилотов.



Агентство Reuters дополнительно отмечает, что норвежские ВВС заменили свои F-16 на более новые модели — F-35.