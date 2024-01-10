Аэропорт Бейрута подвергся кибератаке

10 января 2024, 12:15

7 января международный аэропорт Бейрута «Rafic Al Hariri» подвергся кибератаке.

Хакеры проникли в компьютерную систему терминала и опубликовали на всех мониторах сообщение на арабском языке с критикой Хизбаллы и призывами не вовлекать Ливан в войну между ХАМАСом и Израилем.

«Международный аэропорт Бейрута не является аэропортом Хизбаллы и Ирана», - говорится в сообщении, опубликованном от имени ливанской христианской группы «Солдаты Бога».



2 января в результате взрыва в южном пригороде Бейрута был ликвидирован представитель высшего руководства ХАМАСа Салех аль-Арури. Помимо последнего погибли еще 3 высокопоставленных офицера организации.