Украине недостаточно €50 млрд от ЕС — глава бюджетного комитета Европарламента

По его словам, самая консервативная оценка невоенных потребностей воюющей Украины составляет €3 млрд в месяц.
"Это означает ежегодную потребность в €36 млрд. €50 млрд, предусмотренные для Украины, рассчитаны на четыре года, с 2024 по 2027. Таким образом, в среднем каждый год Украине будет доступно €12,5 млрд. По договоренности между ЕС и США, каждый из них возьмет на себя половину украинских потребностей, то есть по €18 млрд для ЕС и США. Таким образом, фонд для Украины будет ежегодно недополучать не менее €5,5 млрд от обязательств ЕС. За весь период 2024-27 годов нехватка составит €22 млрд", – привел свои расчеты Йохан Ван Овертвельдт.
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