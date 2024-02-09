Bard стає Gemini – спробуйте Ultra 1.0 і новий мобільний застосунок

9 февраля 2024, 12:15

Відтоді як ми запустили Bard минулого року, люди в усьому світі використовують його для співпраці зі штучним інтелектом абсолютно по-новому — для підготовки до співбесід на роботу, написання коду, обговорення нових бізнес-ідей або, як ми оголосили минулого тижня, створення захопливих зображень.

Наша місія з Bard завжди полягала в тому, щоб надати вам прямий доступ до наших моделей штучного інтелекту, а Gemini є представником нашого найпотужнішого сімейства ШІ-моделей. Щоб відобразити ці процеси, Bard тепер буде просто відомий під назвою Gemini.



Ви вже можете спілкуватися з Gemini за допомогою нашої моделі Pro 1.0 більш ніж 40 мовами та більш ніж у 230 країнах і територіях, включно з Україною.

А тепер ми пропонуємо вам дві нові можливості — Gemini Advanced і застосунок для мобільних пристроїв — які допоможуть вам легко співпрацювати з найкращим з ШІ від Google.



Сьогодні ми запускаємо Gemini Advanced — новий досвід, який дає вам доступ до Ultra 1.0 – нашої найбільшої та найпотужнішої сучасної ШІ-моделі. У сліпих оцінках нашими сторонніми оцінювачами Gemini Advanced із Ultra 1.0 тепер є найбажанішим чат-ботом порівняно з провідними альтернативами.

З нашою моделлю Ultra 1.0 Gemini Advanced набагато краще справляється з дуже складними завданнями, такими як кодування, логічне мислення, дотримання детальних інструкцій і співпраця над творчими проектами. Gemini Advanced дозволяє не тільки вести довші та докладніші розмови; він також краще розуміє контекст ваших попередніх підказок. Наприклад:



Gemini Advanced може стати вашим особистим репетитором — створюючи покрокові інструкції, зразки тестів або двосторонні дискусії, адаптовані до вашого стилю навчання.



Він може допомогти вам із більш просунутими сценаріями кодування, слугуючи джерелом ідей і допомагаючи вам оцінити різні підходи до кодування.



Він може допомогти творцям цифрового контенту перейти від ідеї до створення, генеруючи новий контент, аналізуючи останні тенденції та проводячи мозковий штурм для пошуку кращих способів збільшення аудиторії.



Ця перша версія Gemini Advanced відображає наш поточний прогрес у міркуванні штучного інтелекту та буде продовжувати вдосконалюватися. Оскільки ми додаємо нові ексклюзивні функції, користувачі Gemini Advanced отримають доступ до розширених мультимодальних можливостей, більшої кількості інтерактивних функцій кодування, можливостей глибшого аналізу даних тощо. Відсьогодні Gemini Advanced доступний у більш ніж 150 країнах і територіях (зокрема і в Україні) англійською мовою; з часом він стане доступний і іншими мовами.



Gemini Advanced доступний в межах нашого абсолютно нового тарифного преміум-плану Google One AI, починаючи з безкоштовної двомісячної пробної версії, а потім – 909,99 грн на місяць. Цей план пропонує вам найкраще від Google AI і наших останніх досягнень, а також усі переваги наявного плану Google One Premium, наприклад 2 ТБ пам’яті. Крім того, передплатники AI Premium незабаром зможуть використовувати Gemini в Gmail, Документах, Презентаціях, Таблицях тощо (раніше відомий як Duet AI).



Ми й надалі дотримуємось сміливого та відповідального підходу до впровадження цієї технології у світ. Для мінімізації ризиків, таких як небезпечний контент або упередженість, ми вбудували засоби безпеки в наші продукти відповідно до наших Принципів ШІ. Перш ніж запускати Gemini Advanced, ми провели всебічні перевірки на довіру та безпеку, включно з зовнішньою "червоною командою" (red-teaming). Ми також удосконалили базову модель за допомогою тонкого налаштування та навчання з підкріпленням, орієнтуючись на відгуки користувачів. Ви можете знайти більш детальну інформацію в нашому оновленому технічному звіті Gemini.



Ми почули про ваше бажання мати зручний доступ до Gemini на телефоні. Тому відсьогодні ми починаємо впроваджувати новий мобільний досвід для Gemini та Gemini Advanced з новими застосунками на Android та в Google на iOS.



За допомогою Gemini на телефоні ви можете друкувати, говорити або додавати зображення для різноманітної допомоги в дорозі. Наприклад, можете сфотографувати спущене колесо й отримати інструкції щодо ремонту, створити індивідуальне зображення для запрошення на вечерю або попросити допомогти написати складне текстове повідомлення. Це важливий перший крок на шляху до створення справжнього помічника зі штучного інтелекту — діалогового, багатофункціонального й корисного.